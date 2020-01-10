Aşı karşıtlığı 6 yılda 129 kat arttı

Türk eczacısı yerli ilaç sektörünün yaygınlaştırılması ve desteklerin artırılmasını bekliyor.

Türk Eczacıları Birliği 2019 yılını ilaç ve sağlık açısından değerlendirdi. Eczacıların 2020 yılı beklentilerini açıkladı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak, piyasada bazı ilaçların bulunamadığına dikkat çekti. Çözüm için yerli ilaç üretimini işaret etti.

Geri ödeme sisteminden yerli ilaçların çıkartılmasının doğru olmadığını savunan Çolak, bunun fiyatları artırdığını ve yerli üretime damga vurduğunu kaydetti.

Çolak, yükselen aşı karşıtlığına ilişkin de konuştu. Salgın hastalık uyarısında bulundu.

2003 yılında 8 olan Eczacılık Fakültesi sayısı bugün 51’i buldu. Çolak, eczacılık mesleğinin istihdam sorunu yaşayacağını ifade etti. Kontenjanların acilen düşürülmesi ve 100 bin olan eczacılık başarı sırasının 60 bine çekilmesinin taleplerinin arasında yer aldığını söyledi.

HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA: UĞUR PİDECİ

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