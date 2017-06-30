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“Aşırı sıcakta iş kazası riski artıyor“

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Çımrın: "Sıcaklara bağlı hastalıklardan korunmanın en önemli yolu yeterli sıvı alımıdır. Çalışanların susamasa bile 15 dakikada bir su içmesi önerilmektedir"

“Aşırı sıcakta iş kazası riski artıyor“

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Başkanı Prof. Dr. Arif Çımrın sıcağın etkisiyle iş kazalarında 4 ila 6 kat artış görüldüğüne dikkat çekerek çalışanların aşırı sıcakta yeterli düzeyde sıvı almasının büyük önem taşıdığını belirtti.
Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD) başkanlığını da yürüten Çımrın, yaptığı yazılı açıklamada tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgasının artan nemle birlikte hissedilen sıcaklığı 50 derecelere çıkardığını belirtti.
Çalışma nedeniyle artan vücut sıcaklığı düşünüldüğünde inşaat işçileri, tünel, asfalt işçileri ve tarım çalışanları gibi açık havada uzun süre çalışanların çok dikkatli olması gerektiğini belirten Çımrın, yapılan çalışmalarda sıcağın etkisiyle dikkatsizlik, halsizlik, yorgunluk ve kişisel koruyucu donanımların düzensiz kullanımı nedeniyle iş kazalarında 4 ila 6 kat artış görüldüğünü ifade etti.
Çımrın, şunları kaydetti:
"ABD'de yapılan araştırmada 15 yıllık süreçte 423 tarım işçisinin sıcaklığa bağlı nedenlerle öldüğü tespit edildi. Sıcak çarpması, sıcak yorgunluğu, kramplar, halsizlik ve yorgunluk gibi erken bulgular, dikkat edilmemesi halinde ölümle sonuçlanabilir. 35,5 dereceden sonra her bir derece sıcaklık artışı bu hastalıkların ortaya çıkışını 12 kata kadar artırmaktadır. Bunun yanında aşırı sıcaklarda çalışan performansının düştüğü ve iş kalitesinin azaldığı da bilinmektedir.
Sıcaktan korunmak için açık renk ve vücudu tamamen kaplayan, terletmeyen kıyafetler tercih edilmeli, mümkünse yüksek koruma faktörlü güneş kremleri sürülmeli ve özellikle 11.00-14.00 saatlerinde çalışmaya ara verilmelidir. Sıcaklara bağlı hastalıklardan korunmanın en önemli yolu yeterli sıvı alımıdır. Çalışanların susamasa bile 15 dakikada bir su içmesi önerilmektedir. Basitçe idrarınızın rengini kontrol ederek vücudunuzun su ihtiyacını anlayabilirsiniz.”


Kaynak: AA
Etiketler; #sıvı alımı #Kuzey Afrika sıcakları #iş kazası #aşırı sıcak
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