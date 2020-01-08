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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuçları sorgula...

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları nereden sorgulanıyor? ATA AÖF final sınavı sonuçları sorgula...

EĞİTİM-SAĞLIK 08.01.2020, 17:14
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuçları sorgula...

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri 28-29 Aralık tarihleri arasında güz dönemi final sınavlarına girdiler. ATA AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı.

Atatürk Üniversitesi'nin resmi sitesinden açıklanan sınav sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz.

Sonuçlarda bir yanlışlık olduğunu, eksik puan aldığını düşünen öğrenciler için 'Sonuç İtirazı' bölümünden başvuru yapma imkanı tanınıyor. İtiraz için Öğrenim Yönetim Sistemi(LMS) üzerinden başvuru yapılabilir. İtiraz etme tarihleri bugünden itibaren 10 Ocak 2020 Cuma günü saat 17:00'ye kadar olacak.
 

ulusal.com.tr

#ataaöf #ata aöf sınav sonuçları
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