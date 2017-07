ANKARA'DA bulunan Atılım Üniversitesi, uygulamaya koyduğu Flip Learning eğitim sistemi ile teknolojiyi geleneksel eğitimle harmanlayarak sunuyor. Yeni sistem hakkında bilgi veren Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Eryılmaz, " Flip Learning aslında isim olarak çok yeni bir kavram fakat geçmişe bakıldığı zaman harmanlanmış öğretime çok güzel bir örnek" dedi.

Hayatın her alanını etkileyen teknolojiden eğitimin uzak kalamayacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Meltem Eryılmaz, uygulamayı şu sözlerle anlattı:

"Günümüzde teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanını etkiliyor. Eğitim alanı da doğal olarak bundan etkileniyor ve eğitimde yeni yaklaşımlar gündeme geliyor. Flip Learning aslında isim olarak çok yeni bir kavram fakat geçmişe bakıldığı zaman harmanlanmış öğretime çok güzel bir örnek. Türkçe'ye 'dönüştürülmüş sınıf' yada 'ters yüz sınıf' şeklinde çevirileri var. Ben daha çok 'dönüştürülmüş sınıf' tanımını kullanmayı tercih ediyorum. Flip Learning kısaca daha önceden alışılagelmiş geleneksel öğretimin tersine hocanın öğretici rolden kılavuz olan yol gösterici role geçişi diyebiliriz. Yani daha önceden hoca gelip sınıfta dersini anlatıp dersten çıkışta öğrenci eve gidip ödevini yaparken Flip Learning ile öğrenci derse gelmeden internet vasıtasıyla hocanın daha önceden yüklediği videoları izliyor, derse hazırlıklı olarak geliyor. Hatta sorular hazırlayarak geliyor. Sınıf ortamında hem arkadaşlarıyla bunu tartışarak hem de pratik yaparak pekiştirme imkanına sahip oluyor. Bu sistem ilk başta zamandan tasarruf. Hoca kendi stilinde eğitim için platformunu, videosunu hazırlıyor. Öğrenci istediği zaman, istediği yerden, istediği saatte girip çalışıyor ve anlayamadığı yerleri not alarak derste sorusunu sorabiliyor. Grup olarak çalışmalar yapılabiliyor ve hoca kendini daha iyi ifade edebiliyor. Flip Learning bu şekilde bir çalışma ortamı."

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MOODLE PLATFORMU

Yrd. Doç. Dr. Eryılmaz, birkaç yıldır Atılım Üniversitesi'nde özellikle çok şubeli sınıflarda bu sistemi uyguladıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Atılım Üniversitesi'nde özellikle çok şubeli derslerde biz bunu birkaç yıldır kullanıyoruz. Ve çok başarılar sağladığımızı görüyoruz. Atılım Üniversitesi'nin Moodle platformu dediğimiz internet ortamında öğretim yönetim sistemi olan açık kaynak kodlu platforma hocalar kendi videolarını yerleştiriyorlar. Öğrenciler de derse gelmeden günün istediği saati videoları izleyip daha sonra derse geldiğinde gerek grup çalışması ile gerek proje ve ödevlerle gerekse sınıf içerisindeki quizlerle dersin işlenişi devam ediyor.

DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR

"Bu sistemin dünyada da örnekleri var" diyen Eryılmaz sözlerini şöyle noktaladı:

"Flip Learning adı altında şu anda pek çok fakültenin kullandığı örnekleri görüyoruz. Yavaş yavaş Türkiye'de de bunun başarıya ulaştığı görüldükçe yaygınlaştığını gözlemliyoruz. Çağımız artık bilgi çağı ve bilgiye ulaşmak artık internet sayesinde çok hızlı ve kolay. Eğitimde de artık Y ve Z kuşakları gelişiyor ve bu kuşaklara bizim bilgiyi geleneksel yöntemlerle aktarmamız yetersiz kalıyor. Yani teknoloji ilerledikçe biz çağı yakalamak için eğitimde de bu teknolojileri kullanmak mecburiyetindeyiz. Flip Learning eğitim anlamında çok başarılı ve çok daha gelişebilecek bir yaklaşım. Bunun yaygınlaşmasıyla eğitimde daha ileri adımlar atılabileceğine inanıyorum."