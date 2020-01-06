AUZEF sınava giriş belgesi açıklandı! Sınava giriş belgesi almak için tıklayınız

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi(AUZEF), güz dönemi 1. yarıyıl son sınavlarının tarihi ve yeri açıklandı. 11-12 Ocak tarihleri arasında yapılacak sınavlar İstanbul Üniversitesi tarafından öğrencilere açıklandı.

AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek.

Sınava giriş belgenize ulaşmak için buraya tıklayınız.



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