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Aziz Sancar’a Türk asistan

Gerçekleştirdiği projeler ve başarılı bir eğitim hayatı ile Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olan Selin Altıok, dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan University of North Carolina’ da Aziz Sancar’ın başında olduğu “Biyoloji ve Biyomedik Bilimler” doktora programına kabul edildi.

Aziz Sancar’a Türk asistan

Programa kabul edilen 90 öğrenci içinde tek Türk olan Altıok, başarısını tetikleyen en büyük etkeni, "Kanser alanında yaptığı çalışmalarla Nobel ödülüne layık görülen Türk Profesör Aziz Sancar’ın programın başında olması" olarak açıklıyor. Yurtdışı eğitimlerine Bahçeşehir Üniversitesi’nde okurken başladığını söyleyen Altıok ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftayken BAU’nun anlaşmalı olduğu yurtdışı programlarından birinde, Yale Üniversitesi’nde uzun ve kısa dönemlerde staj yaptığını, mezuniyetinin arkasından da Yale Üniversitesi’nde kalarak hocalarıyla birlikte çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

9 BAŞVURUDAN 7'Sİ KABUL ALDI

Doktora programına kabul edilmesinde Yale Üniversitesi’nde biyokimya alanında yaptığı projesinin önemli bir rolü olduğunu söyleyen Altıok, “Yale Üniversitesi’nde spesifik beyin tümörlerinde, mutasyonların neden tümöre dönüştüğünü araştırıyordum. Bu projemin The University of North Carolina’a kabul almamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Başvuru yaptığım 9 üniversitenin 7’sinden olumlu dönüş aldım. Fakat hiçbiri beni bu kadar sevindiremezdi” dedi.

İlerleyen yıllarda 'farmakoloji' alanında uzmanlaşmak istediğini belirten Altıok, hedefinin diyabet, kanser gibi hastalıklar için ilaç geliştirmek olduğunu söyledi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aziz sancar #türk asistan
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