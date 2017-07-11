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Bahçeşehir Koleji, Samsun'da Atakum Kampüsü'nü kurdu

SAMSUN'da SES Okulları'nı bünyesine katarak Atakum İlçesi'nde 3'üncü kampüsünü kuran Bahçeşehir Okulları'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, eğitimin sonuç olmadığını, araç olduğunu söyledi.

Bahçeşehir Koleji, Samsun'da Atakum Kampüsü'nü kurdu



















Kaynak: DHA
Etiketler; #Samsun/Atakum #kampüs #ses okullları
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