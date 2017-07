Sağlık Bakanı Demircan, "Ölümcül olabilen Hepatit B virüsünden korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Güvenli ve etkili olan Hepatit B aşısı ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarımızda başarıyla uygulanmaktadır." dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Dünya Hepatit Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ölümcül olabilen Hepatit B virüsünden korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Güvenli ve etkili olan Hepatit B aşısı ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarımızda başarıyla uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.



Bakan Demircan, mesajında, toplum sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir bulaşıcı hastalığın da hepatitler olduğunun altını çizerek, hepatitin, karaciğer iltihabı olduğunu ve birçok nedene bağlı olarak oluştuğunu ifade etti. Viral hepatitlerin virüs tiplerinin A, B, C, D ve E olduğunu vurgulayan Demircan, dünya üzerinde yılda 1,3 milyon insanın bu virüslere bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini bildirdi.



Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak, bugüne kadar uzanan bulaşıcı hastalıklarla mücadelede son 15 yılda hükümet, devlet ve millet olarak çok iyi bir noktaya gelindiğine işaret eden Demircan, özellikle aşılamada elde edilen uluslararası başarının bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin temel taşını oluşturduğunu kaydetti.



Sağlık Bakanı Demircan, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Aşılama ya da basit tedbirlerle korunması mümkün olan hastalıkların çok can kaybına neden olurken, bugün dünyada 13 antijene karşı ücretsiz aşı uygulayan nadir ülkelerden biriyiz.



Özellikle Hepatit C virüsüne karşı üretilen yeni nesil ilaçlar, oldukça pahalı olmasına rağmen ülkemizde ücretsiz olarak uygun olan hastalara başarıyla uygulanmaktadır. Ülkemizde aşılamada elde edilen uluslararası başarı, temiz su kaynaklarına ulaşım ve sosyo ekonomik göstergelerin iyileşmesi gibi etkenler sonucunda viral hepatit vaka sayıları değişik oranlarda düşmüştür. Ölümcül olabilen Hepatit B virüsünden korunmanın en etkili yolu ise aşılanmaktır. Güvenli ve etkili olan Hepatit B aşısı ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarımızda başarıyla uygulanmaktadır."