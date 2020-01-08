Bakan Selçuk açıkladı! GSS ve Bağ-Kur prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek

Geçtiğimiz günlerde GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşların borç ödeme ve yapılandırma süreleri bitmiş ve devlet tarafından sağlık desteği almalarına son verilmişti.

Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yazılı bir açıklama yaparak, Genel Sağlık Sigortası(GSS) ve Bağ-Kur prim borçlularının sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına devam edebileceklerini bildirdi.

Selçuk, GSS sisteminin işlerliği hakkında, "Bir yandan primini ödeyen vatandaşımızın sayısı artarken, diğer yandan primsiz sağlık hizmeti alma talebinde bulunan vatandaşımızın sayısı azalmaktadır" açıklamasında bulundu.

1 Ocak 2012'den beri yürürlükte olan Genel Sağlık Sigortası(GSS), getir testi sonucu asgari ücret düzeyinin altında olanlara ücretsiz sağlık hizmeti; üzerinde olanlara ise aylık 88 lira 29 kuruş karşılığında sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktadır.

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