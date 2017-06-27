Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "20 bin öğretmenin mülakatını yaparak atamasını gerçekleştirdik. 20 bin öğretmenin de mülakatını tamamladık. Önümüzdeki ay atamasını yapacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nın açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın diriltici rüzgarının bereket, huzur, barış getirmesi, birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın vazifeleri olduğunu, geçen yıl ortaöğretime geçiş sınavında soruların tümünü doğru cevaplayanların Van, Erciş, Edremit, Muş ve Tunceli'den çıktığını anımsattı.

Bu yıl da yine Varto'dan, Tunceli'den, Adıyaman'dan, Muş'tan, Siirt'ten, Hakkari Yüksekova'da bu başarıyı yakalayan öğrencilerin bulunduğuna işaret eden Yılmaz, "İşte fırsat eşitliği budur. Kahramankazan'daki, İzmir'deki ve İstanbul'daki ile Van'daki, Tunceli'deki, Siirt'teki öğrenci aynı başarıyı gösteriyorsa eğitimde fırsat eşitliğini sağlamışsınız demektir." ifadelerini kullandı.



Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıl 1, 5 ve 9. sınıflar yeni müfredatla eğitime başlayacaklar. Ondan sonra 2, 3 ve 4. sınıflar, 6, 7 ve 8. sınıflar ile 10, 11 ve 12. sınıflar ve yapabilirsek hepsini önümüzdeki yıl bitirmeye çalışacağız. 2018-2019 eğitim yılında her sınıfta yeni müfredatla eğitime başlamış olalım. Bunu yapabilirsek inşallah o zaman öğrencilerimiz bilgiyi, teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten olacak. Milli gelirin 860 milyar dolarsa G-20'nin üyesiysen dünyada da ilk 20'nin içerisindeysen bunu eğitim sistemine borçlusun. Niye ilk 10'a giremedik. Bunu da eğitim sistemimize borçluyuz. Çünkü daha yüksek nitelikli ürünler üretemiyoruz."

Son bir yılda zor bir dönemden geçtiklerini ve bu zor dönemleri yüz akıyla atlattıklarını ifade eden Yılmaz, bu dönemde eğitime önemli yenilikler kazandırdıklarını belirtti.

Yılmaz, bir yıl içerisinde 20 bin derslik yaptıklarını anlatarak, "Sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. 20 bin öğretmenin mülakatını yaparak atamasını gerçekleştirdik. 20 bin öğretmenin de mülakatını tamamladık. Önümüzdeki ay atamasını yapacağız. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırıyoruz. Geçen yıl ile bu yıl arasında artan öğrenci sayısı 106 bin 748. Bu son yıllardaki en büyük artıştır. Eğitiminiz iyi olursa siz çok şeyi başarmışsınız demektir." şeklinde konuştu.

