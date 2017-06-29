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Bakan Yılmaz'dan 'sözleşmeli öğretmen' açıklaması

Sözleşmeli öğretmen alımında mülakatın kaldırılacağı iddialarını değerlendiren Bakan Yılmaz, "Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecek" dedi.

Bakan Yılmaz'dan 'sözleşmeli öğretmen' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmen alımında mülakatın kaldırılacağı iddialarına yanıt verdi.

Bakan Yılmaz, "Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecektir. Üzerinde durduğumuz konu, daha objektif kriterler içerisinde mülakat bölümünün yapılması. Sözleşmeli öğretmen devam edecek" dedi.

Etiketler; #meb #sözleşmeli öğretmen
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