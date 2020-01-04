Bakırköy'de doktora saldıran Fırat Y. tutuklandı

Randevusuz hastasını muayene etmek istemeyen hekim tartıştığı hastası tarafından darp edildi.

Olay, İstnabul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Bir hatsa randevusuz muayene olmak istedi.

Randevulu hastaların yoğunluğu nedeniyle öğleden sonra muayene edilebileceğini öğrenen saldırgan tartıştığı doktora kafa attı.

Genel Cerrahi Polikliniği'nde çalışan doktorun burnu kırılırken yaşanan şiddet olayı hastanenin güvenlik kamelarına yansıdı.

Doktor Burak Altunpak kendisini darp eden saldırgandan şikayetçi oldu.

Doktoru darbeden şüpheli Fırat Y. tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusuz muayene talebinde bulunduğu doktoru darbeden şüpheli Fırat Y. tutuklandı.

ulusal.com.tr