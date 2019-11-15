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"Beşeri Coğrafya" önerisi kabul edilmedi

Yükseköğretim Kurulu'nun Coğrafya lisans programının ismini "Beşeri Coğrafya" yapma hedefi eğitim camiasında tartışmalara neden oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek, yeni önerinin evrensel tanıma uymadığını belirtti.

EĞİTİM-SAĞLIK 15.11.2019, 23:00
"Beşeri Coğrafya" önerisi kabul edilmedi

Fiziki Coğrafya disiplininin yok sayılmaması gerektiğini belirten Çiçek, YÖK'ün kararını gözden geçirmesini istedi.

Coğrafya sorularının sayısı azaltıldı. Zorunlu dersten seçmeliye alındı. Şimdi de daha dar bir tanımlama yapıldı.

Yükseköğretim  Kurulu , "Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması"na ilişkin taslak hazırladı. Taslakta, Coğrafya lisans programının adının "Beşeri ve Ekonomik Coğrafya" olarak değiştirilmesi önerildi.

YÖK'ün coğrafya ile ilgili isim önerisi eğitimcilerde karşılık bulmadı.

Ekonomik Coğrafya olacaktır gibi bir hale geliyor. Çünkü bunun başka bir karşılığı yok.)))
Tartışmaları Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Çiçek, Coğrafya bilim dalını beşeri ile sınırlamanın hatalı olduğunu vurguladı. Fiziki Coğrafyanın görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Çiçek, YÖK'ün taslağına karşı yeni bir öneri hazırladıklarını da açıkladı.

Daha önce Coğrafya Bölüm Başkanlığı da yapan  Çiçek, liseye geçiş sınavında Coğrafya sorularının azaltılması ve dersin seçmeli yapılmasına da karşı çıktı.

HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

ulusal.com.tr

#yükseköğretim kurulu #İhsan Çiçek
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