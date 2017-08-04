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Bilgisayar oyunları çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor

Aileler dikkat! Bilgisayar oyunları çocuklarınızı yalnızlaştırıyor, sosyal hayattan hatta sizden bile koparabiliyor. Sanal bir dünyada yaşayan çocuklar derslerinde ve birebir ilişkilerinde de başarısız oluyor. Sorunun çözümü için öncelikle değişmesi gereken sizlersiniz.

Bilgisayar oyunları çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor

İstanbul Esenyurt’ta, internet oyunu oynayan 13 yaşındaki Hakan, bilgisayarının başında ölü bulundu. Hakan'ın ölümü, internet oyunundaki karakterini satmadığı için öldürülen 13 yaşındaki Musa Kang'ı akıllara getirdi.

Uzman Pedagog Özlem Özden Tunca, Bilgisayar oyunlarının çocukların psikolojik ve sosyal yapısına zararlarını anlattı.

Uzun süre bilgisayarda oyun oynayan çocuklar, sanal bir dünyada yaşıyor, birebir iletişimde zorlanıyor. 

Pedagog Özlem Özden Tunca aileleri uyarıyor, "En büyük görev ailelere düşüyor"...

Çocukların teknolojiyle erken yaşta tanıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Tunca, ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmesi gerektiğini belirtti

ulusal.com.tr

Etiketler; #bilgisayar #pedagog #özlem özden tunca #Bilgisayar Oyunları
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