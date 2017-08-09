ODTÜ'lü akademisyenlerce, çalışan, öğrenci, işveren ya da meslek öğrenmek isteyenlere maksimum 3 saatlik sürede eğitim verilen elektronik öğrenme platformu, http://bilgeis.net adresi üzerinden hizmete girdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenlerince, çalışan, öğrenci, işveren ya da meslek öğrenmek isteyenlere http://bilgeis.net adresinden maksimum 3 saatlik eğitim verilecek.



Web tasarımından, 3D yazıcılara, sosyal medyadan, kodlamaya, stresle ve zor insanlarla başa çıkma, iletişim becerileri gibi ilgi çekici başlıklarda verilen eğitimler sonunda ODTÜ onaylı sertifika düzenleniyor.



ODTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aralık 2015'de Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle başlatılan İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Projesi'ne (BİLGEİŞ) ilişkin bilgi verdi.

Projenin toplam bütçesinin 3,4 milyon avro dolayında olduğunu aktaran Çağıltay, proje kapsamında özellikle KOBİ'lerin ve eğitim talebinde bulunan herkesin bu ihtiyaçlarının belirlendiğini söyledi.



"Kısa sürede etkin öğrenme sağlanıyor"



Çağıltay, "http://bilgeis.net" adresi üzerinden ulaşılabilen BİLGEİŞ ile bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak, işçi ve işverenlerin yeni sosyal ve ekonomik yapılara uyum yeteneklerinin artırılması için ücretsiz, erişilebilir ve kullanımı kolay bir e-öğrenme platformunun hizmete açıldığını bildirdi.

Platformun öncelikle KOBİ'ler başta olmak üzere, işçi ve işverenlere ve isteyen herkese açık olduğunu ifade eden Çağıltay, "Platforma sadece bir e-posta ile üye girişi yapılabiliyor ve zaman sıkıntısı yaşayanlar için oldukça kısa sürede etkin öğrenme sağlanıyor." dedi.



"Platformdan görme ve işitme engelliler de yararlanabiliyor"



Çağıltay, ODTÜ'nün elektronik öğrenme platformuna ilişkin şu bilgileri verdi:



"Derslere mail ile kayıt olunduktan sonra, başarıyla tamamlayan kullanıcılara ODTÜ onaylı katılım sertifikası veriliyor. Şu anda sistemde 44 ders içeriği bulunuyor ve bu ders içeriğinin bu ay sonuna kadar 100'e çıkarılması hedefleniyor. 100 ders için 100 ayrı uzman, kursiyerlerin sorularını cevaplayarak tam öğrenme sağlıyor. Bu uzmanların bir bölümü ODTÜ'den diğerleri de konunun uzmanlarından oluşturuldu.



Ders içerikleri, öğrenmenin kısa sürede ve kolay sağlanabilmesi için özel olarak tasarlandı. Bu amaçla dersler, video, simülasyonlar, yazılı metin, sesli destek olmak üzere pek çok öğrenme materyali ile desteklendi ve öğrenme 3 saat gibi kısa sürede gerçekleştirilebilir hale geldi."

Kürşat Çağıltay, elektronik öğrenme platformunun görme ve işitme engelliler için de kullanımına açıldığını söyledi.



A'dan Z'ye popüler teknoloji



Çağıltay, proje kapsamında web ve tasarım, programlama, bulut teknolojileri, fotoğraf ve video, bilgi güvenliği, dijital pazarlama, sunum becerileri, kişisel gelişim, iletişim becerileri gibi kategorilerde derslerin düzenlendiğine işaret etti.



İletişim becerileri kategorilerinde ise kriz yönetimi, çatışma yönetimi, müşteri ilişkileri, doğru pazarlama iletişimi ile farklılık yaratmak, KOBİ'ler için kalite belgelendirme süreçleri, zor insanlarla baş etme gibi sosyal içeriklere de yer verildiğini ifade eden Çağıltay, e-derslerden KOBİ'ler başta olmak üzere tüm Türkiye'nin ücretsiz faydalandığını belirtti.

