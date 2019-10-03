Kış ayları yaklaştı, grip ve nezle gibi hastalıklar artmaya başladı. Tedavi sürecinde doğru ilaç kullanımı ise oldukça önemli. Uzmanlar bilinçsiz ilaç tüketimine karşı vatandaşları uyarıyor.

Kış ayları yaklaşıyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları ise beraberinde geliyor.Hastalar üst solunum yolu enfeksiyonları için evde bulunan ilaçları kullanıyor. Uzmanlar ise bilinçsiz ilaç tüketimine karşı vatandaşları uyarıyor.Uzmanlara göre bilinçsiz ilaç tüketimi diğer hastalıkları da olumsuz etkiliyor.Boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş. Peki vatandaşlar bunu önlemek için neler yapmalı?