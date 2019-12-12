Bin öğretmen güvenlik soruşturması bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı 9 Ağustos'ta 20 bin kişilik öğretmen ataması yaptı fakat atananların arasında bulunan 1000 öğretmen hala güvenlik soruşturmaları yüzünden bekletiliyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada soruşturulması devam eden öğretmenlerin dosyalarının iki hafta içerisinde sonuçlandırılacağı vaadini vermişti. Bakan Selçuk konuya ilişkin, tam olarak "En geç iki hafta içerisinde bitirmeyi planlıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Verilen sürenin dolması nedeniyle atama bekleyen öğretmen adayları sosyal mecralardan seslerini duyurmaya başladı. Mağdurlar bir an önce dosyalarının sonuca bağlanıp göreve başlatılmalarını talep ediyor ve #MebŞubatAtamasıNerede etiketinin altında Twitter'dan yetkililere sesleniyor.

Bunun yanında diğer atama sayısının arttırılmasını bekleyen öğretmen adaylarının beklentilerine karşılık açıklama ise MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Dr. Hamza Aydoğdu'dan geldi. Aydoğdu, 30 Kasım'da Twitter'dan "Değerli arkadaşlar, sadece şunu söyleyebilirim, atama sayısının beklentileri karşılayacak düzeyde olması için Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un görüşmeleri kararlılıkla devam etmektedir..." açıklamasını yaptı.