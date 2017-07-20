Yeni bir araştırmaya göre, hamileliği süresince antidepresan alan anneler çocuklarını otizm riskine atıyor.

Bristol Üniversitesi'ndeki araştırmacılar gebeliği sırasında antidepresan kullanan kadınların çocuklarının yüzde 41'inin otistik olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu keşfetti.



Britanya'da gebelik süresince hamile kadınların yüzde sekizine antidepresan veriliyor ve yılda yaklaşık 700.000 doğum gerçekleşiyor.



Gazetevatan'ın haberine göre, araştırmacılar, 2001-2011 yılları arasında Stockholm'de yaşayan, 5 bin 378'i otizmli olmak üzere, 4-17 yaşları arasındaki 254 bin 610 kişiden gelen verileri inceledi.



Araştırmacılar, antidepresan kullanımı ile otizm arasındaki ilişki nedensel olsa bile, gebelik sırasında psikiyatrik rahatsızlıkları olan kadınların hiçbiri antidepresan kullanmazlarsa, vakaların yalnızca yüzde ikisinin önüne geçileceğini tahmin ediyorlar.



Cardiff Üniversitesi Ruh Sağlığı Ulusal Merkezi Direktörü ve Psikiyatri Profesörü Ian Jones "Daha yüksek otizm riskinin ilaca bağlı olması mümkündür fakat aynı zamanda ilacın reçete edildiği duygudurum bozukluğunun etkilerine bağlı olabilir." diye konuştu.



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