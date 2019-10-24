Çalışma saatleri "kel olma" riskini arttırıyor
Haftada 52 saatten fazla çalışanların kel olma riski 2 kat artıyor. Tespiti Güney Koreli araştırmacılar yaptı. 13 bin erkek üzerinde yapılan araştırmada stresin saç dökülmesine neden olduğu belirlendi.
EĞİTİM-SAĞLIK 24.10.2019, 19:07
Haftada 52 saatten fazla çalışmak normalden 2 daha fazla kel kalma oranını artıyor.
Araştırmacılar, haftada 52 saatten fazla çalışan kişilerin kel olma ihtimalinin normalden iki kat fazla olduğunu tespit etti.
Güney Koreli araştırmacılar, 20-59 yaşları arasındaki 13 bin erkeğin çalışma saatlerini değerlendirdi.
Uzun çalışma saatlerinin strese neden olduğunu bulan araştırmacılar, bunun saç dökülmesini artırdığını keşfetti.
Hormonal değişimi ortaya çıkaran stresin saç derisinde saç köklerinin büyümesini engellediği belirlendi.
ulusal.com.tr
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