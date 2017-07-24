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Canan Karatay'dan 'patates kızartması' uyarısı

Profesör Canan Karatay 'patates kızartması' hakkında uyarıda bulundu. Karatay'a göre çocuk ya da yetişkin, hiç kimse patates kızartması yememeli.

Canan Karatay'dan 'patates kızartması' uyarısı

Star Haber'e konuşan İç hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, anne babalara seslenip şu uyarıda bulundu:

"Çocuklar elinde kızartmayla doğmadı. O kızartmaya siz alıştırdınız. Alıştırmayın. Kızardığı zaman trans yağlar meydana geliyor bu bir. Bir de ketçap bağımlılık yapıyor. Patatesi sevmiyorlar, ketçaptaki bağımlılık maddesini seviyorlar, farkında değiller. Eğer patates lezzetliyse neden ketçap döküyorlar, oturup patatesi yesinler. Ama kızartma kesinlikle olmaz."

Patatesi sağlıklı yemenin mümkün olduğunu anlatan Karatay, "Bizim patates salatımız vardır. Haşlanıp yapılabilir buğulama yapılabilir. Ama kızartıp üstüne de ketçap döküp yerseniz o tehlikeli" dedi.

Karatay, içindeki yüksek miktardaki guluten ve nişastaya dikkat çekerek, şeker hastaları ve guluten hassasiyeti bulunanların patates tüketmemesi gerektiğini kaydetti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #canan karatay #patates kızartması #sağlık
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