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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları (KPSS-2019/8) açıklandı.

EĞİTİM-SAĞLIK 03.01.2020, 16:15
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18-25 Aralık 2019'da tercihleri alınan KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA
#çevre ve şehircilik bakanlığı #sözleşmeli pozisyon #KPSS20198 #ösym
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