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Çift kol nakledilen Yusuf ilk kez doktoruyla tokalaştı

Antalya'da 4 yıl önce elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve geçtiğimiz ay Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli ameliyatı yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, doktoruyla tokalaşmanın heyecanını yaşadı.

EĞİTİM-SAĞLIK 29.12.2019, 17:23 29.12.2019, 17:23
Çift kol nakledilen Yusuf ilk kez doktoruyla tokalaştı

Kolları olmadan 4,5 yıl geçirdi. Yusuf Oğuz Şimşek, yeni kollarıyla ilk kez, kendisiyle serviste ilgilenen doktoru Yunus Emre Şeker ile tokalaştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli sonrası fizik tedavisine devam edilen 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, yeni kollarıyla hayallerini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Her gün fizik tedavi gören Şimşek'i ailesi ve arkadaşları  da yalnız bırakmıyor.

Doktorların  sayesinde kötü günleri geride bıraktıklarını söyleyen baba Mustafa Şimşek ise kolları ilk gördüklerinde çok mutlu olduklarını dile getirdi. 

Yusuf'un ailesi tarafından oldukça pozitif desteklenen bir genç olduğunu vurgulayan doktor Yunus Şeker, güzel günlerin  Yusuf'u beklediğini söyledi.

ulusal.com.tr
 

#Akdeniz Üniversitesi #Yusuf Oğuz Şimşek
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