Çift kol nakledilen Yusuf ilk kez doktoruyla tokalaştı

Kolları olmadan 4,5 yıl geçirdi. Yusuf Oğuz Şimşek, yeni kollarıyla ilk kez, kendisiyle serviste ilgilenen doktoru Yunus Emre Şeker ile tokalaştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli sonrası fizik tedavisine devam edilen 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, yeni kollarıyla hayallerini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Her gün fizik tedavi gören Şimşek'i ailesi ve arkadaşları da yalnız bırakmıyor.

Doktorların sayesinde kötü günleri geride bıraktıklarını söyleyen baba Mustafa Şimşek ise kolları ilk gördüklerinde çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Yusuf'un ailesi tarafından oldukça pozitif desteklenen bir genç olduğunu vurgulayan doktor Yunus Şeker, güzel günlerin Yusuf'u beklediğini söyledi.

ulusal.com.tr

