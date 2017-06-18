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Çin eğitimde de ABD'yi geçti

Ekonomide büyük başarılara imza atan Çin, eğitim alanında da büyük bir atılım yaptı. Çin'in Tsinghua Üniversitesi, Boston'da bulunan MIT'yi geçerek dünyanın en iyi mühendislik fakültesi unvanını aldı.

Çin eğitimde de ABD'yi geçti

Çin ekonomiden sonra eğitim alanında da zirveye yerleşmeye başladı.

Dünyanın en iyi mühendislik fakülteleri listesinde Amerika'nın yanı sıra artık Çin'den de dört okul var.

Çin'in Tsinghua Üniversitesi, aralarında Amerika'nın en ünlü mühendislik fakültesinin de bulunduğu MIT'yi  geçerek dünyanın en iyi mühendislik fakültesi unvanını elde etti.

US News & World Report'un üniversitelerin yıllık başarısına göre yaptığı puanlamada 2015 yılının en iyi mühendislik fakültesi Çin'den çıktı.

Özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında başarılı olan Çin üniversiteleri Amerika'ya göre dört kat daha fazla mezun veriyor. Mezunlar, ülkenin gelişimine doğrudan katkı sağlayarak ekonominin ivmesini arttırıyor.

1981 yılında Amerika'nın sadece yüzde 10'u büyüklüğünde bir ekonomiye sahip olan Çin'in 2014 yılında Amerika ile aynı büyüklüğe ulaştı. Bugün ise Çin'in ekonomisi Amerika'dan da büyük. İki ülkenin aynı büyüme trendini sürdürdüğü varsayıldığında 2023 yılında Çin'in ekonomisinin Amerika'nın bir buçuk katı büyüklüğüne ulaşması bekleniyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #abd #çin #Tsinghua Üniversitesi #Boston #mit
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