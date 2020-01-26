Çinli turistin hastalığı belli oldu! Vertigo nedir? 

Vertigo, rahatsız eden baş dönme belirtisiyle hastaların gündelik hayatlarını olumsuz etkileyen bir hastalık türüdür.

Baş dönmesi nedeniyle, kişi dengede durma ve hassasiyet gerektiren işleri yapmakta oldukça zorlanabilir.

VERTİGO NEDEN OLUR?

Vertigo hastalığı, kulağın yarım daire şeklindeki kanallarında yüzen kalsiyum kristallerinden kaynaklanır. Denge ve işitmeyi etkileyen iç kulak rahatsızlığı da vertigoya neden olur. İç kulağın iltihaplanması da ani baş dönmelerine neden olur. Bunun dışında; inme, beyincikte tümör, migren ve çoklu skleroz hastalıklarıda vertigoya neden olmaktadır.

VERTİGO BELİRTİLERİ

Baş dönmesi ve devamında denge kaybı ve kişinin kendini bitkin hissetmesi



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