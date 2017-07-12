Ülkemizde 1 milyonda yaklaşık 10 - 15 kişide görülen ve endokrinolojik hastalıklardan biri olan Cushing Sendromu, böbrek üstü bezlerinde üretilen kortizol hormonunun aşırı üretimi sonucu ortaya çıkıyor.

EN BELİRGİN BELİRTİSİ YÜZDE ŞİŞKİNLİK, PEMBELİK



Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Balkan Cushing Sendromu'nun genellikle kadınlarda görüldüğünü ve böbrek üstü bezi hastalığı olduğunu belirtti ve hastalık hakkında şu bilgileri verdi:

Cushing Hastalığının en belirgin belirtisi aydede yüzüdür. Bu hastalığa sahip kişilerde yüz şişer, kilolu ve pembemsi bir hal alır. Omuzların arasında ve ensede biriken aşırı miktardaki yağ da belirtiler arasındadır. Ayrıca kollar ve bacaklar zayıflarken karın bölgesinde de aşırı miktarda yağ birikimi görülür. Cushing Sendromu genellikle böbrek üstü bezlerinde hastalık bulunan kişilerde sıklıkla görülür. Böbrek üstü bezlerinde görülebilecek bir rahatsızlık, kortizol hormonunun aşırı miktarda üretilmesine neden olacaktır. Bu da cushing hastalığı oluşumuna neden olacaktır. Ayrıca bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan kortizon da cushing hastalığına yol açmaktadır

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HİPERTANSİYON, DİYABET, KALP HASTALIKLARINI TETİKLEYEBİLİR



Cushing hastalığına sahip bir hastada karın bölgesinde ve özellikle de göğüslerde mor renkte çatlamalar oluştuğunu ve sindirim sisteminde oluşan hastalıkların arttığını gözlemlediğini belirten Doç. Dr. Balkan şunları söyledi:

"Erkeklerde cinsel isteksizlik ve kadınlarda ise adet düzensizliği diğer komplikasyonlardır. Cushing hastalığının ilerlemesi halinde ise hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları ve kemik erimesi ortaya çıkabilir. Fiziksel belirtiler hastalığı genel olarak tanımlayabildiği için fiziksel tedavi sonrası Cushing hastalığının teşhisi rahatlıkla koyulabilmektedir. Ancak kesin tanı için birkaç test istenmektedir. Bunlardan birisi idrardaki kortizol miktarının ölçülmesidir. Bunların yanında diğer kan testleri ile birlikte böbrek üstü bezlerinin tomografileri de çekilerek tetkikler tamamlanır. Cushing hastalığının cerrahi işlem,ilaçla sağaltım gibi tedavi yöntemleri mevcuttur. Ancak ilaçla sağaltım cushing hastalığı için sadece seyrek durumlarda geçerli bir tedavi yöntemi olabilmektedir. Cerrahi işlem böbrek üstü bezinde kitle veya hipofiz bezinde kitle olduğunda uygulanabilir."