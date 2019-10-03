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Deprem ile başlayan uykusuzluk Alzheimer ile bitebilir

Özellikle İstanbul'daki 5,8'lik depremin ardından bazı vatandaşlar uyku sorunu yaşadı. Uzmanlar ise bu konuda uyarıyor. Uykudaki düzensizlik büyük hastalıklara yol açabilir. Doktorlar, günde 7-8 saat uyunması gerektiğini ifade ediyor.

Deprem ile başlayan uykusuzluk Alzheimer ile bitebilir

Bir çok insan bu sorunu yaşıyor. Özellikle megakent İstanbul'da. Vatandaşlar, stresli ve kalabalık şehirde gerekli uykuyu almakta zorlanıyor. Üzerine bir de deprem endişesi eklenince durum daha da ciddileşti.

Gece depreme yakalanma korkusu uyku sorununu da tetikledi.

Ancak uykudaki düzensizlik ciddi hastalıklara gebe...

Peki sağlıklı bir yaşam için nelere dikkat edilmeli...

Günde 7-8 saat uyku uzmanlara göre en ideali...

Türk Uyku Tıbbı Derneği bir kongre düzenledi. Seminerlere yaklaşık 200 uyku tıbbı hekim ve teknikeri katıldı. Uyku sorununa neden olan rahatsızlıklar konuşuldu. Bunlardan biri de Göğüs Hastalıkları...

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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