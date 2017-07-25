AIDS tedavisinde, bağışıklık sisteminin zayıflamasının ardından ortaya çıkan enfeksiyonları engellemek üzere alınan destekleyici ilaçların hastalıktan kaynaklanan can kayıplarını yüzde 27 oranında azalttığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Afrika ülkeleri Uganda, Zimbabwe, Malawi ve Kenya'da 5 yaşından büyük toplam bin 805 HIV taşıyıcısı üzerinde çalışma yapıldı.



AIDS'ten ölümlerin doğrudan HIV'den değil, virüsün bağışıklık sistemini tahrip etmesiyle oluşan tüberküloz, zaatüre, bakteriyel menenjit ve kandidiaz cilt hastalığı gibi ikincil enfeksiyonlardan olduğunun altını çizen bilim adamları, bağışıklık sistemi ileri derecede zayıflayan hastalara antiretroviral ilaçların yanı sıra bu enfeksiyonlara karşı özel olarak geliştirilen antibiyotikler verdi.



Çalışmada, hastalığın artmasını önleyen antiretroviral ilaç tedavisi yanında "fırsatçı enfeksiyonlar" denilen HIV'in bağışıklık sistemini zayıflatmasıyla ortaya çıkan sorunları önlemek için verilen antibiyotik ilaç karışımının hastaların yaşam şansını belirgin şekilde arttırdığı tespit edildi.



Sonuçta, tüberküloz vakalarının yüzde 28, menenjitin yüzde 62, cilt hastalığının yüzde 58 azaldığı görüldü. Hastaneye kaldırılma oranı yüzde 17, ölüm oranı da yüzde 27 azaldı.



"Bu yöntem sayesinde dünya genelinde yılda 10 bin ölüm engellenebilir"



Birleşik Krallık Tıbbi Araştırma Konseyi Klinik Denemeler Biriminden Profesör Diana Gibb, yaptığı açıklamada, bu yöntem sayesinde dünya genelinde yılda 10 bin ölümün engellenebileceğini vurguladı.



Araştırmanın sonuçları "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.