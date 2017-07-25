Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince 23 Temmuz'da uygulanan 2017- Dikey Geçiş Sınavı'nın (2017-DGS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 23 Temmuz'da uygulanan 2017- Dikey Geçiş Sınavı'nın (2017-DGS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, DGS'ye başvuran adaylar tarafından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden bugünden itibaren 10 gün süreyle incelenebileceği bildirildi.