Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 23 Temmuz'da uygulanan 2017- Dikey Geçiş Sınavı'nın (2017-DGS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, DGS'ye başvuran adaylar tarafından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden bugünden itibaren 10 gün süreyle incelenebileceği bildirildi.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince 23 Temmuz'da uygulanan 2017- Dikey Geçiş Sınavı'nın (2017-DGS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 23 Temmuz'da uygulanan 2017- Dikey Geçiş Sınavı'nın (2017-DGS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
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