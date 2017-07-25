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DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince 23 Temmuz'da uygulanan 2017- Dikey Geçiş Sınavı'nın (2017-DGS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 23 Temmuz'da uygulanan 2017- Dikey Geçiş Sınavı'nın (2017-DGS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, DGS'ye başvuran adaylar tarafından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden bugünden itibaren 10 gün süreyle incelenebileceği bildirildi.

Etiketler; #DGS #soru kitapçığı #eğitim
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