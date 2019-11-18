Diş sağlığı için sigara uyarısı

Yalnızca estetik değil, diş eti çekilmesi, kemik erimesi ve diş kaybı... Sigara dişleri karartmakla kalmıyor, aynı zamanda kansere neden olabilecek ciddi zararlar veriyor.



22 Kasım 1908’de Türkiye’de bilimsel diş hekimliği uygulanmaya başladı. Bu kapsamda her sene 18-24 Kasım arasındaki günler, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar ise sigaraya karşı uyarıyor.



Ağız ve diş bakımı sigara içmemekle sınırlı değil. Diş doktorlarına göre, dişlerin günde 3 kez fırçalanması gerekiyor. Yöntem ve süre ise oldukça önemli.



Diş fırçalamanın yanı sıra ağız sağlığı için kullanılabilecek ek yöntemler de bulunuyor.

ulusal.com.tr

HABER: BUSE GENÇTÜRK

KAMERA: UĞUR PİDECİ