Diyabetin önüne nasıl geçilir?

Diyabet hastalığı dünyada giderek artıyor. Türkiye'de tahmini 8 milyon 681 bin 903 diyabet hastası var.

Sağlıksız beslenme, obezite ve hareketsizlik beraberinde diyabeti getiriyor.

Hazırlanan raporlara göre her 2 kişiden biri diyabet hastası.

Özellikle 20 yaşın üzerindeki birçok kişi diyabetli olduğunun farkında bile değil.

Uzmanlar, toplum açısından büyük tehlike oluşturan diyabetin önlenmesi için uyarıyor.

Ve çocuklar... Onların diyabet hastası olup olmadığını nasıl anlayacağız?

Ulusal Kanal'a konuşan Prof. Dr. Behzat Özkan erken teşhisin önemine vurgu yaptı, aileleri uyardı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ndeki diyabet günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Hem çocuklara hem de ailelerine diyabetle mücadele yolları anlatıldı.



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