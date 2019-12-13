Doğa Koleji kime satıldı?

Doğa Koleji satıldı. Doğa Koleji'ni Nişantaşı Üniversitesi satın aldı.

129 kampüsü olan okul ağının yeni sahibi Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu Levent Uysal oldu.

Maaş kriziyle gündeme gelen okulla ilgili açıklama Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu'ndan geldi.

Saçaklıoğlu, okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin bugün itibarıyla son aşamaya geldiğini söyledi. Ayrıntılı bilginin 14 Aralık Cumartesi günü yapılacağını belirtti.

Okulun içinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili de net bir açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr