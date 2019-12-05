Doğa Koleji'nde maaş krizi

Doğa Koleji'nde birkaç aydır devam eden maaş krizi velileri ayağa kaldırdı.

Seslerini duyurmak için önce basın açıklaması yaptılar, sonrada turnikelerden atlayıp günlerdir görüşemedikleri yönetime ulaşmaya çalıştılar.

Maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu yapması nedeniyle veliler, İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlük binasında toplandı.

Devlet okullarından sonra en büyük okul ağına sahip olan Doğa Koleji’ndeki bazı öğretmenler birkaç aydır maaş alamıyor.

Veliler, durumun çocuklarına olumsuz yansımasından rahatsız.

Genel Müdürlük önünde okulu protesto eden veliler, Milli Eğitim Bakanlığının gerekli tedbirleri almasını istiyor.



ulusal.com.tr