Doğa Koleji'nde neler oluyor? Can Holding iddiası

Ankara Eryaman’da öğretmenler 3 aydır maaşlarını alamıyor. Veliler, mağduriyetin giderilmesi için eylem yapıyor.

Doğa Koleji'nde baş gösteren mali sıkıntıların öğretmen ve öğrenciler açısından yarattığı mağduriyet devam ediyor.

2001'de kurulan koleji Ömer Saçaklıoğlu 2016'da satın aldı. Okulda 2019'un Nisan ayında ekonomik kriz yaşanmaya başladı. Öğretmenler 3 aydır maaş alamıyor. Okullarda yaşanan elektrik kesintisi, başarılı öğretmenlerin okuldan ayrılması ve sürecin belirsizliği de öğrencileri olumsuz etkiliyor.

Borçlar nedeniyle elektrikler kesildi. Eğitim ve öğretim jeneratörlerle devam ediyor.

Tartışmalar sürerken ortaya yeni bir iddia atıldı. Kolejin Can Holding'e satışı için görüşmelerin yapıldığı öne sürüldü. Belirsizlik sürerken aileler bu kez de kolejin Ankara Eryaman'daki şubesinin önünde eylem yaptı. Sürecin açıklığa kavuşturulması istendi.

Veliler okulun satılacağı iddialarıyla oyalandıklarını söylüyor. Bunun için güvenilir bir açıklama bekliyor.

HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA: UĞUR PİDECİ

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