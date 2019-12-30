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Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu

İTÜ Vakfı, Doğa Koleji ile ilgili müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve devir işlemleri tamamlandı.

EĞİTİM-SAĞLIK 30.12.2019, 17:15 30.12.2019, 17:17
Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu

İTÜ Vakfı, Doğa Koleji ile ilgili müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve devir işlemleri sonucu satıldı. 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Doğa Koleji'nin borçlarının yapılandırılması ve kolejin tamamen İTÜ'ye geçmesi için yapılan görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

İTÜ yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan üniversitenin, Doğa Koleji'ni bünyesine alma kararı verdiği belirtildi.

Doğa Koleji'nde aylardır süren ekonomik sıkıntı yüzünden öğretmenler eylem başlatmış, velilerde eylemlere destek vermişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Doğa Koleji hakkında soruşturma başlatmıştı. 


ulusal.com.tr

#İTÜ Vakfı #Doğa Koleji
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