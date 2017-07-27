Doktorların doğum kontrol hapı olarak verdikleri ve sırayla gelen ölüm haberlerinden sonra birçok ülkede yasaklanan akne ilacı 21 yaşındaki bir kızı öldürüyordu.

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Doktorların doğum kontrol hapı olarak verdikleri ve sırayla gelen ölüm haberlerinden sonra birçok ülkede yasaklanan akne ilacı 21 yaşındaki bir kızı öldürüyordu.



21 yaşındaki kızı, doğum kontrol hapı olarak kullanılan akne ilacı yüzünden ölümden dönen politikacı baba,



Dehşet verici olay Avustralyalı politikacı Julian Hill'in kızı Elanor'un başına geldi. Daily Telegraph'ın haberine göre Sri Lanka'da tatil yaptıkları sırada genç kadın baldır ağrısından şikayet ediyordu. Ağrıları bir gecede kötüleşen Elanor 4 saat süren yolun sonunda hastaneye vardığında derin ven trombozu (bacakta kan pıhtılaşması) teşhisi konuldu.









Üstelik kan pıhtılaşmanın sebebi ciddi akne sorunlarını tedavi etmek için üretilen ancak doktorların doğum kontrol hapı olarak yazdığı ilaçtı. Bazı ülkelerde yasaklanan ilaç dünya çapında onlarca ölümle sonuçlandı.



Kızının hayatta olduğu için şanslı olduğunu söyleyen Julian Hill kan pıhtılaşmasına neden olan ilaçla ilgili yeni bir düzenleme getirilmesi için bir kampanya başlattı.



Elanor yaşadığı talihsiz olaydan 6 ay sonra hala kan sulandırıcı kullanıyor ve 2 yıl boyunca kompresyon çorabı giymesi gerekiyor. /Milliyet 21 yaşındaki kızı, doğum kontrol hapı olarak kullanılan akne ilacı yüzünden ölümden dönen politikacı baba, ilaç la ilgili yeni bir düzenleme getirilmesi konusunda kampanya başlattı.Dehşet verici olay Avustralyalı politikacı Julian Hill'in kızı Elanor'un başına geldi. Daily Telegraph'ın haberine göre Sri Lanka'da tatil yaptıkları sırada genç kadın baldır ağrısından şikayet ediyordu. Ağrıları bir gecede kötüleşen Elanor 4 saat süren yolun sonunda hastaneye vardığında derin ven trombozu (bacakta kan pıhtılaşması) teşhisi konuldu.Üstelik kan pıhtılaşmanın sebebi ciddi akne sorunlarını tedavi etmek için üretilen ancak doktorların doğum kontrol hapı olarak yazdığı ilaçtı. Bazı ülkelerde yasaklanan ilaç dünya çapında onlarca ölümle sonuçlandı.Kızının hayatta olduğu için şanslı olduğunu söyleyen Julian Hill kan pıhtılaşmasına neden olan ilaçla ilgili yeni bir düzenleme getirilmesi için bir kampanya başlattı.Elanor yaşadığı talihsiz olaydan 6 ay sonra hala kan sulandırıcı kullanıyor ve 2 yıl boyunca kompresyon çorabı giymesi gerekiyor. /Milliyet