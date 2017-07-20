Türkiye, DSÖ'nün sigara tüketiminin azaltılması için tütün kontrolü konusunda belirlenen düzenlemelerini en üst seviyede yerine getiren 8 ülke arasında yer aldı.

Dünya nüfusunun yüzde 67'sinin halka açık yerlerde sigara yasağı ve paketler üzerindeki sert uyarılar gibi tütün kontrol yasaları kapsamında korunduğu bildirildi.



Dünya Sağlık Örgütünün, (DSÖ), tütün kontrolüne yönelik üye ülkelerin aldığı önlemleri değerlendiren, "2017 yılı Küresel Tütün Salgını" başlıklı raporu yayımlandı.



Rapora göre, tütün endüstrisinin, devletlerin tütün kullanımına bağlı ölümleri engellemek için aldığı tüm önlemleri kösteklemeye devam ettiği vurgulandı.



Türkiye ilk sekizde



Raporda, örgütün, 2008 yılında tütün kontrolüne yönelik belirlediği 6 maddeden oluşan "MPOWER" paketindeki düzenlemelerin en üst seviyede yerine getirilmesi konusunda "harikulade" ilerleme kaydedildiğinin altı çizildi.



Buna göre, Türkiye DSÖ'nün sigara tüketiminin azaltılması için tütün kontrolü konusunda belirlenen düzenlemelerini en üst seviyede yerine getiren 8 ülke arasında yer aldı.



DSÖ'nün 6 basamaklı "MPOWER" paketindeki düzenlemeleri, ''Tütün kullanımını ve koruyucu uygulamaları gözlemle, toplumu tütün dumanından koru, sigarayı bıraktırmaya yardım et, tütünün zararları konusunda kamuoyunu uyar, tütün reklam, tanıtım ve sponsorluğunun yasaklanmasını destekle, tütün vergilerini artır.'' gibi maddelerden oluşuyor.