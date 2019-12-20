Dünyada 50 bin, Türkiye'de ise 400 kişide görülen ve tedavisi olmayan Kelebek Hastalığı nedir?

Halk arasında Kelebek Hastalığı olarak bilinen Sistemik Lupus Eritematozus, dünyada 50 bin, Türkiye'de ise 400 kişide görülüyor.

Romatizmal bir rahatsızlık nolan Kelebek Hastalığı'nın henüz bir tedavisi yok. Bu yüzden çocuklar başta olmak üzere bütün hastalara yaşam boyu zor anlar yaşatıyor.

Hafif, ağır ve ölümcül olarak 3 tipi bulunan hastalıkta en ufak temasta deride yaralar oluşuyor. Dikkat edilmemesi durumunda hastalar hayatını kaybedebiliyor.

Çok az kişinin bildiği ve genetik olan hasatalığa karşı İstanbul Ay Koleji kayıtsız kalmadı.

Sosyal Sorumluluk Projelerine imza atan Kolej yönetimi, "Kelebek Çocuklar" Derneği ile birlikte okulda bir kermes açtı.

"Kelebek Çocuklar" için başlatılan bağış kampanyasında hastalık hakkında bilgilendirme de yapıldı.

ulusal.com.tr