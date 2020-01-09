e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir? e-Okul VBS nedir? VBS'den hangi bilgilere ulaşılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 yılında öğrencilerin hizmetine sunduğu e-Okul sistemini veliler için de uygulamaya başlamıştı. Sistemden giriş yaptıktan sonra çocuklarının not ve devamsızlık durumlarını takip edebilen veliler aynı zamanda ders programı, alınan dersler ve derslere giren öğretmenlerin bilgisini, sınav tarihlerini, ve e-karnesini görüntüleyebiliyor.

e-OKUL VELİ GİRİŞ SİSTEMİ

e-Okul Veli Giriş Sistemine ulaşmak için buraya tıklayınız.

e-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Velinin, öğrencinin TC kimlik numarası ve yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Giriş butonuna bastıktan sonra sistem açılır.



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