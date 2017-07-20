Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyenler için ilk defa gerçekleştirilecek olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS)’na başvurular için bugün son gün...

21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyenler için Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 24 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Adayların mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik 100 veya 120 sorunun yer alması beklenen sınav, Saat 10.00’da başlayacak ve 135 dakika sürecek.Adaylar, başvuru işlemleri ile ilgili detaylı bilgiye, www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir.



Uzmanlık eğitimi verilmesi planlanan eczacılık branşları şu şekilde olacak;



- Klinik Eczacılık

- Fitofarmasi Eczacılığı

- Onkolojik Eczacılık

- Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı



Sınavı kazanan adaylar 3 yıl süreyle uzmanlık eğitimi alacaklar. Eğitim süresi bittikten sonra uzmanlaştıkları alanlarda istihdam edilecekler.



Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) adayların bilgilendirilmesi ve sınava hazırlanması için özel bir program hazırladı.



SAÜSEM Eğitim Hizmetleri Koordinatörü Öğretim Görevlisi Zeynep Bostancıoğlu konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: Sınavın ilk defa gerçekleştirilecek olması nedeniyle adaylar ciddi kaynak sıkıntı çekiyorlar. Eğitim programımız ile sınav öncesi adaylarımızın çok önemli bir eksikliğin giderilmesi hedefledik.Sınav konularının tamamını içeren program, 100 saatlik konu anlatımı ve 20 saat deneme sınavı ve çözümlerinden oluşuyor ve alanında uzman kişilerce geliştirildi. Programı, özellikle sınav metaryelleri konusunda ülkemizin en başarılı kuruluşu olan Pelikan Yayınları ile birlikte hazırladık. Program, uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştiriliyor. Örgün olarak yürütülmekte olan program, adaylardan gelen yoğun istek nedeniyle uzaktan olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar artık zaman ve mekân kısıtı yaşamadan istedikleri ortamda ve doğru kaynaklarla sınava hazırlanabilecekler. Ayrıca tüm katılımcılarımıza sektörün en önemli referans kaynağı olan “Vital İlaç Rehberi”hediye olarak ücretsiz ulaştırılacaktır.



Programa ilişkin olarak detaylı bilgiyewww.sausem.sakarya.edu.tradresinden ulaşılabiliyor./Milliyet