Mesleğin geleceğinden endişe duyan eczacılar yeni eczacılık fakültesi açılmamasını istedi. YÖK’e çağrı yaptı. 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü'nde sorunlar yine gündeme geldi.
Üniversitelerin eczacılık fakülte sayısını artırması kaygıların başında geliyor.
Yardımcı eczacılık, meslekte tecrübe ve eczacı istihdamını artırmak noktasında büyük rol oynadı. Ancak projenin uygulanmasında bazı sorunlar yaşanıyor.
Sorunları Ulusal Kanal'a değerlendiren Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilaç sanayisine ilişkin de konuştu. Yerli üretim mesajı verdi.
ulusal.com.tr
25 Eylül her yıl Dünya Eczacılar Günü olarak kutlanıyor. Sektörün ise çözüm bekleyen pek çok sorunu bulunuyor. Ulusal Kanal, sektörde yaşanan kriz ve beklentilere mercek tuttu. İşte ayrıntılar.
Mesleğin geleceğinden endişe duyan eczacılar yeni eczacılık fakültesi açılmamasını istedi. YÖK’e çağrı yaptı. 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü'nde sorunlar yine gündeme geldi.