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Ege Üniversitesi'ni karıştıran duyuru... Profesör görevden alındı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün resmi internet sitesinden ders geçme konusunda yayımlanan duyuruya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökalp Kahraman görevinden alındı

Ege Üniversitesi'ni karıştıran duyuru... Profesör görevden alındı

Rektörlükten alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Kahraman'ın imzasıyla bölümün resmi internet sitesinden Topluma Hizmet Uygulamaları dersinden kalan öğrencilere yönelik yayımlanan duyuru hakkındaki soruşturma sürüyor.

"Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alanların dikkatine. Kalan öğrenciler Mehmetçik Vakfı, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Vakfı veya Kızılaya 100 lira bağışlayıp, tevsik ederlerse yani vesikalandırırlarsa 100 not ile geçerler, Prof. Dr. Gökalp Kahraman." ifadesine yer verilen ve bir süre sonra kaldırılan duyuruyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Prof. Dr. Kahraman, bölüm başkanlığı görevinden alındı.

Duyuru sonrası Ege Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Bu tür bir uygulamamız yoktur, konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ege üniversitesi #profesör #duyuru
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