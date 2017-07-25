Geleceğin insanını yetiştirmek için global alanda ihtiyaçlara bakarak eğitim süreçlerini kurgulamak gerektiğini belirten Mektebim Kurucusu Ümit Kalko, dünyanın fazlasıyla değiştiğini, dün çok önemli görülen ve tercih sebebi olan birçok mesleğin gelecek yıllarda yok olacağını, işveren beklentilerin de çağın gerekleriyle birlikte değiştiğini dile getirdi.

Bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap veren 'geleceğin insanını' yetiştirmek gerektiğinin altını çizen Kalko, "Birleşmiş Milletler İhtisas Kuruluşu ILO araştırmalarına göre küresel işsizlik oranının 2017 yılında yüzde 5,7’den yüzde 5,8’e çıktığı ve işsiz insan sayısının 3,4 milyonluk rakamlara ulaştığı görülüyor. Küresel olarak istihdama yönelik çalışmalara bakıldığında ise işgücündeki artışın, yaratılan iş sayısının önünde gitmesinden dolayı 2018 yılında rakamlara 2,7 milyon işsizin daha eklenmesi bekleniyor. Yani sadece ülkemizde değil dünyada da işsizliğin var olduğu ortada. Kişilerin doğru meslekleri seçmemiş olması, edindikleri meslekle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamaları, işverenin doğru insan kaynağına ulaşamamış olması ve daha birçok nedenden bahsedebiliriz" diye konuştu.



Mesleklerin, insanın kişisel yaşamında olduğu kadar, toplumsal yaşamı için de önem arz ettiğini söyleyen Kalko, "Meslekler özellikle ülkemizde kişinin toplum tarafından kabul görmesini sağlayan önemli kriterler arasında yer alıyor. İnsanın yaşamı boyunca icra edeceği, aile ve çevresi tarafından “itibarlı”olması ve iyi bir kazanç sağlaması gerektirdiği düşünülen bu etiketler toplumda alacağımız statünün de kaynağıdır. Çocuklarımızı daha doğdukları andan itibaren toplum tarafından itibar görecek, onları kendi ülkelerinde ve dünyada önemli noktalara taşıyacak mesleklere yönlendirebilmek için maddi manevi uğraş içerisine girer, tüm dikkat ve enerjimizi bu yönde kullanırız. Kaliteli eğitim, sınavlar, doğru meslek seçimi, istihdam, işsizlik ve benzeri bir sürü kavram çocuklarımızın ve bizlerin hayatına giren önemli kelimeler haline gelir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik krizler, işsizlik, kabul görme gibi birçok önemli olgu, onlara iyi bir eğitim imkanı sunarak bugünün ve yarının dünyasına hazırlamamız için bizi teşvik eder. Bugün küresel anlamda dünyaya baktığımızda şartların çok daha çetin olduğunu görüyoruz. Artık çocuklarımızın sadece yaşadığımız zamana değil, bilgi ve teknolojinin hızla değişmesinden dolayı geleceğin zamanına da ayak uydurması gerekiyor. Aldıkları eğitimin, edindikleri bilgi ve tecrübe ile doğru meslekler seçmelerine olanak sağlaması ve dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.



“HAYATINIZI GELECEĞE GÖRE KURGULAMALISINIZ”



Teknolojinin ve internetin yaşamları hızlandırdığı ve sınırları kaldırdığı günümüzde; iş tanımları, iş yapma şekilleri, iş süreçleri, finansman modelleri ve çalışma yerlerinin değişiklik gösterdiğini dile getiren Kalko şöyle devam etti:



"İlerleyen yıllarda meslek grupları daha fazla özelleşecek ve birçoğu ortadan kalkacak. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması ve doğru meslekler seçebilmesi için yol haritamızı geleceğe göre kurgulamamız gerekiyor. Fortune Global 500'ün yaptığı ve 350'den fazla şirketin temel alınmasıyla hazırlanan rapora göre 4 yıl içinde işgücü piyasasında köklü değişiklikler olacağı öngörülüyor. Yapay zeka, robot bilimi, nanoteknoloji, 3D baskı, genetik ve biyoteknoloji gibi alanların gelişimi ile birlikte önümüzdeki sadece iş modellerinde değil işgücü piyasasında da yaygın değişim olacak. Bazı meslekler ortadan kalkacak. 7.1 milyon iş kaybı yaşanacak, 2.1 milyon yeni iş üretilecek. Yeni yaratılacak işler daha çok 'bilgisayar ve matematik' ya da 'mimarlık ve mühendislik' gibi özelleşmiş iş gruplarında oluşacak. Özellikle ulaşım, lojistik, sağlık ve hizmet sektöründe çalışanların yeni beceriler kazanması gerekecek. Mühendislik ve endüstri alanları, teknoloji, yazılım gibi alanlar her zaman revaçta olacaktır. En çok mesleğin ortaya çıkacağı sektör ise bilgi ve iletişim teknolojileri olacak. Günümüzde sosyal medya uzmanlığı, iş güvenliği uzmanlığı ve yazılım geliştirme gibi mesleklere ilginin arttığını görüyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde inovasyon ve gelişim uzmanlığı, internet gazeteciliği, mobil uygulama geliştirme, risk yöneticiliği ve iş zekası uzmanlığı gibi mesleklerin yıldızı parlayacak."



“HAYAT BAŞARISI ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE TAŞIYACAK”



Rekabetin artık tüm iş ortamlarında yoğun olarak hissedildiğini belirten Kalko, "Sadece verilen işleri iyi yaparak iş yaşamında başarılı olmak imkansız hale geldi. İş yaşamında başarılı olmanın yeni anahtarı girişimcilik ve inovasyon.



İş yaşamında yeni projeler üretmek, çalıştığı iş yerine yenilikler getirmek başarılı çalışan olarak nitelendirilmek için gerekli. Yaratıcılık becerisini kazanmak için kişinin dünyaya bakış açısını genişletmesi, farklı perspektiflerden bakabilmesi gerekecek. Bu durumda kişinin eğitim yaşamında sınav başarısı kadar yaşam başarısı içinde bilgi ve beceri edinmesini zorunlu kılıyor. Bizim için çocuklarımızın sınavlarda elde ettiği başarı kadar yaşam başarısı da çok önemli.



Çocuklara ne olacakları sorulduğu zaman, doktor, mimar ve mühendis diyenlerin sayısı azalmaya başladı. Bu alanlar da ihtiyaç duyulabilecek meslekler ama şuan ülkemizdeki mesleklerin yüzde 50'si, bundan 20-30 sene sonra olmayacak. Ciddi bir dönüşüm var. Biz okullarımızda anaokulundan itibaren, çağın ihtiyacı olan donanıma sahip ve bu donanımı en iyi şekilde kullanarak verim elde edebilecek bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bizim için öğrencinin sınavlarda elde ettiği başarı kadar yaşam başarısı da çok önemli. Mektebim olarak özellikle Dijital Vatandaşlık, Küresel Farkındalık, Kodlama, İnovasyon, Girişimcilik, Finansal Okuryazarlık ve M-Lead gibi programlarla anaokulundan itibaren işverenin aradığı bilgi ve beceriyi edindirmeye çalışıyoruz. “Geleceğin insanı” olma yolunda adım atan öğrencilerimiz, edindikleri bilgi ve becerileri anaokulunda oynayarak, ilkokulda keşfederek, ortaokulda projelendirerek, lisede ise yaşayarak pekiştirme imkanı buluyor, edindikleri yabancı dil bilgisiyle yükseköğretime geçerken iyi bir alt yapıya sahip oluyorlar" diyerek konuşmasını noktaladı.

