Eğitim Uzmanı Cihat Şener, Doğa Koleji'ndeki maaş krizini değerlendirdi
Doğa Koleji krizi eğitimde özelleştirmenin olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Konuyla ilgili konuşan eğitim uzmanı Cihat Şener, özel okullarda izlenen yanlış politikalara dikkat çekti, eğitimin yerine ticari kaygının ön plana çıktığını vurguladı.
Eğitimde özelleştirmenin zararlı sonuçları Doğa Koleji'nde yaşanan maaş kriziyle patlak verdi.
Bir süre devlet teşviki alan özel okulların sayısı ülke genelinde giderek artış gösterdi.
Açılan özel okulların çoğu eğitim amacı dışına çıkılarak yatırım aracı haline geldi.
Devlet okullarından sonra en büyük okul ağına sahip olan Doğa Koleji’ndeki sorunlar birkaç ayda daha da gün yüzüne çıktı.
Velilerin eylemleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulla ilgili bir çalışmasının olabileceği duyruldu.
Eğitimdeki özelleştirmeyi değerlendiren, Eğitim Uzmanı Cihat Şener, özel okulların eğitim amacının dışına çıkmaması gerektiğini vurguladı.
Şener, iyi planlamaların yapılmadığı takdirde eğitimdeki sorunların devam edeceğini belirtti.
HABER: DİLEK DOĞAN KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P