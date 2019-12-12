Eğitim Uzmanı Cihat Şener, Doğa Koleji'ndeki maaş krizini değerlendirdi

Eğitimde özelleştirmenin zararlı sonuçları Doğa Koleji'nde yaşanan maaş kriziyle patlak verdi.

Bir süre devlet teşviki alan özel okulların sayısı ülke genelinde giderek artış gösterdi.

Açılan özel okulların çoğu eğitim amacı dışına çıkılarak yatırım aracı haline geldi.

Devlet okullarından sonra en büyük okul ağına sahip olan Doğa Koleji’ndeki sorunlar birkaç ayda daha da gün yüzüne çıktı.

Velilerin eylemleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulla ilgili bir çalışmasının olabileceği duyruldu.

Eğitimdeki özelleştirmeyi değerlendiren, Eğitim Uzmanı Cihat Şener, özel okulların eğitim amacının dışına çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Şener, iyi planlamaların yapılmadığı takdirde eğitimdeki sorunların devam edeceğini belirtti.

HABER: DİLEK DOĞAN KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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