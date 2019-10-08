Eğitim ve öğretim yardımı bugün ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, şehit, harp, vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımının bugün ödeneceğini belirtti.

Bu yardımdan 19 bin 462 kişinin yararlanacağını belirten Selçuk, "Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak. İlköğretim (1-8. sınıflar) için kişi başı 2 bin 76 lira, lise için 3 bin 115 lira, yüksekokul için de 4 bin 153 lira yardım yapılacak. Böylece toplamda ilköğretim öğrencileri için 18 milyon, lise öğrencileri için 19 milyon, yüksekokul için ise 17 milyon ödeme gerçekleştirilecek. Kurumumuz tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacak. Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımları ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödenecek." ifadelerini kullandı.

Yardım banka şubelerine gönderilecek

Aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için yardımlar aynı şubeye, bu bankalardan almayanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek.

Hak sahiplerinin T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri gerekecek.

Ayrıca hak sahipleri, eğitim-öğretim yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka bilgisine, "https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi" adresinden T.C. kimlik numaraları ile ulaşabilecek.