Eğitimcilerden 20 bin atamaya tepki

Sözleşmeli öğretmenliğe tepki gösterildi, bakanlığın kontenjanlarda aslan payını din kültürü alanına vermesi de eleştirildi.

Binlerce açık sözleşmeli ve ücretli öğretmen atamasıyla kapatılmaya çalışılıyor. Millî Eğitim Bakanlığının yıllardır sürdürdüğü bu atama uygulamasına eğitimciler tepkili.

Bakanlık 20 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada, 2020 yılı mart ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını duyurdu. Ancak yüz binin üzerinde açığa rağmen sadece 20 bin atama öğretmen adaylarında hayal kırıklığına neden oldu.

Eğitimciler kadrolu yerine sözleşmeli yapılan atamaya da tepki gösterdi.

Atamaların branşlara göre kontenjan dağılımı da bakanlık tarafından duyuruldu. Bakanlık sınıf öğretmenliği için 3 bin yedi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği içinse bin 836 kontenjan ayırdı. Buna göre, sınıf öğretmenliğinden sonra kontenjanda en büyük pay yine din kültürü ve ahlak bilgisi alanının oldu.

Bakanlığın, matematik öğretmenliği için 501, Türkçe için bin 293, tarih için 197 ve fizik öğretmenliği içinse 156 kontenjan ayırması dikkatlerden kaçmadı. Eğitimciler branş dağılımındaki adaletsizliği de eleştirdi.



ulusal.com.tr