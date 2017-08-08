Muş Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünde görevli personel, ''işaret dili'' öğrenerek işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyor.

Muş Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünde görevli personel, işitme engellilere daha iyi hizmet verebilmek için "işaret dili" öğreniyor.



Müdürlüğün konferans salonunda 2 hafta önce başlayan kursa, meslek elemanları ve memurlardan oluşan 50 kişi katılıyor.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezince açılan ve yaklaşık 3,5 ay sonra tamamlanacak kursu başarıyla bitiren personele sertifika verilecek.







Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursu, hizmet verdikleri risk gruplarına daha rahat ulaşabilmek ve hizmetleri aktarabilmek için açtıklarını söyledi.



Kursa katılan personelin işaret dilini öğrenebilmek için yoğun çaba harcadığını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:



"Personelimiz işaret diline ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yönelik hizmetleri artık daha verimli şekilde yerine getirecekler. Hizmetlerimizi anlatmak zorunda olduğumuz bir alan. İşaret dili ile engellilerle aramızdaki bir engeli kaldırmış oluyoruz. Dolayısıyla hizmetlerimizi hem anlatmada hem de iletmede aramızdaki bütün sıkıntıları kaldırmış olacağız."



Sosyal Çalışmacı Mehmet Ali Taşdemir de özellikle işitme engelli kadınları anlayabilmenin önemli olduğunu anlatarak, "Önemli bir ders alıyoruz. Belli bir seviyeye geldik. Bu saatten sonra daha iyi öğreneceğime inanıyorum." diye konuştu.