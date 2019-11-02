Epilepsi hastaları 2 yıldır bekliyor

Epilepsi hastaları öneri taslağı sundu.

Türkiye Sakatlar Derneği’ne bağlı Epilepsi ve Yaşam Platformu, 2017’de iki yönetmelik öneri taslağını Meclis’e sundu. Epilepsi hastaları, uzun süredir taleplerinin gerçekleşmesini bekliyor. Hastalar, yüzde 40 oranında engelli derecesi olduğunda engelli kategorisine alınabiliyor.

Epilepsi hastaları, ayrıca mevcut durumda ehliyet alamıyor. Ancak kalp krizi, şeker, tansiyon hastasına ehliyet veriliyor. Platform Başkanı Ebru Öztürk, bu nedenle haksızlığa uğradıklarını dile getirdi.

Öztürk, epilepsi hastalarının Türkiye’de işsizlikte bir numara olduğunu da belirtti. İşe alındıktan sonra hastalık söylendiğinde tazminatsız işten çıkarmalar yapıldığına dikkat çekti.

Engel derecesinin hesaplanmasına ilişkin taslak Sağlık Bakanlığı kamu hastaneleri engelliler bölümünde, ehliyete ilişkin taslak ise ombudsmanda beklemede. Ulusal Kanal’a konuşan Öztürk, taleplerinin gerçekleşmesini beklediklerini aktardı.

ulusal.com.tr