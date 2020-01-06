Eskişehir'de okullar tatil mi? 6 Ocak Pazartesi Eskişehir okullar tatil mi?

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

7 Ocak Salı günü içinse tatil olup olmayacağı bu akşam veya yarın valilikten gelecek açıklama ile belli olacak.





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