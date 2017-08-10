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Evcil hayvan beslemenin çocuk sağlığına pozitif etkisi olmayabilir

 ABD'de yürütülen bir araştırmada, evcil hayvan beslemenin çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde pozitif bir etkisi olmadığı öne sürüldü.

Evcil hayvan beslemenin çocuk sağlığına pozitif etkisi olmayabilir

Araştırma ve geliştirme şirketi RAND tarafından yapılan çalışmada, California'da yaşayan kedi ya da köpek sahibi 2 bin 200 çocuk ile kedi ve köpek sahibi olmayan 3 bin çocuk incelendi. Araştırmada evcil hayvanı olan ve olmayan çocukların ruhsal ve fiziksel sağlıklarının yanında, aile gelirinin de yer aldığı 100'den fazla istatistiksel unsur katılarak karşılaştırma yapıldı.

Çalışmada, evcil hayvanı olan çocukların, olmayanlara göre ruhsal ve fiziksel sağlıklarının daha iyi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Hatta evde köpeği ya da kedisi olan çocukların olmayanlara göre dikkat eksikliği gibi rahatsızlıklara yakalanma risklerinin daha fazla olabileceği belirtildi.

Araştırmayı yürüten ekipten Layla Parast yaptığı açıklamada, "Şu zamana kadar yürütülen çalışmaların aksine, araştırmanın sonuçları gerçekten şaşırtıcıydı. Kedi ya da köpek sahibi ailelerden gelen çocukların genel sağlık durumlarının, evcil hayvanı olmayan ailelerden gelen çocuklardan daha iyi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın sonucu "Anthrozoos" dergisinde yayımlandı.

Öte yandan, evcil hayvan sahibi olan çocukların duygusal ve fiziksel yönden daha sağlıklı oldukları yönünde çok sayıda çalışma da bulunuyor. 


Kaynak: AA
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