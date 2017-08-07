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Farkında olmadan...

Bilimsel araştırmalar, farkında olmadan her yıl kişi başı 1 kilogram böceği midemize indirdiğimizi gösterdi.

Farkında olmadan...

İsveç’in Örebro Üniversitesi Bioloji Profesörü Alf Ekblad, "Ne kadar yıkarsak yıkayalım meyve ve sebzelerden bütün böcekleri temizlememizin" olanaksız olduğunu vurguladı.

Alf Ekblad sadece tarla ve bahçeden topladığımız değil, marketlerden satın aldığımız sebze ve meyvelerde de çok miktarda böcek olduğunu söyledi.

Ancak, Ekblad’a göre sebze ve meyvelerdeki böcekleri sadece "zararlı olarak görmemek" gerekiyor.

İsveçli profesör, "Böceklerin yapılarında çok yoğun olarak protein mevcut. Ayrıca bazı sineklerin larvaları bol miktarda yağ içeriyor. Bunu örneğin gelecekte kızartmalarda kullanmamız mümkün"  diye değerlendiriyor.

Diğer yandan ABD’li bir araştırmacı grubu gıda maddelerinin en fazla ne kadar böcek fragmanı bulunabileceğinin listesini çıkarmış.

Buna göre 500 gram çileğin dört larva, 100 gram çikolatanın 60 böcek fragmanı içermesi normal. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #böcek
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